Crisi ricomposta le liste civiche rivendicano il senso di responsabilità
Dopo la recente ricomposizione della crisi di maggioranza dell'Amministrazione Denuzzo a Francavilla, le liste civiche “Idea per Francavilla” ed “èCivica” ribadiscono il loro impegno per il senso di responsabilità e la stabilità amministrativa. Di seguito, vengono pubblicate le note ufficiali delle due forze politiche, che riflettono le loro posizioni e il percorso intrapreso per garantire il buon andamento dell’ente locale.
Riceviamo e pubblichiamo due distinte note, di “Idea per Francavilla” ed “èCivica”, dopo la ricomposizione della crisi di maggioranza dell'Amministrazione Denuzzo (leggi l'articolo).La nota di “Idea per Francavilla”Durante la crisi amministrativa che ha attraversato Palazzo Imperiali all'indomani. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
