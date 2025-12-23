La Croce d’Oro piange Giovanni Vannucci storico volontario

Montemurlo (Prato), 23 dicembre 2025 – Lutto alla Croce d’Oro di Montemurlo: è morto lo storico volontario Giovanni Vannucci. "Con grande tristezza – dicono dall’associazione montemurlese – oggi dobbiamo salutare il nostro volontario "Nanni", Giovanni Vannucci. Con lui abbiamo condiviso tanti anni di servizio, turni, fatiche, momenti difficili ma anche tanti sorrisi. Lascia un vuoto grande nella nostra associazione e nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Ci stringiamo con affetto alla famiglia e ai suoi cari. Grazie di tutto, Nanni”. Per chi volesse porgere l'ultimo saluto a Giovanni Vannucci, la salma è esposta alle cappelle del commiato della Croce d'Oro di Montemurlo e le esequie si terranno mercoledì 24 dicembre alle 10 alla chiesa di Fornacelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

