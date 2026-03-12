Sampierdarena ricorda Gianfranco Angusti | giardini dedicati al sindacalista nel parco della Fiumara

A Sampierdarena sono stati inaugurati dei giardini dedicati a Gianfranco Angusti, un sindacalista locale, all’interno del parco della Fiumara. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti della comunità e di alcune autorità locali, che hanno presenziato alla cerimonia di intitolazione. L’area verde è stata così dedicata per ricordare il contributo di Angusti alla zona e alle attività sindacali.

Approvata l'intitolazione dell'area verde vicino alla torre Sole. In arrivo anche un murale in salita delle Franzoniane per lo storico presidente delle Officine Sampierdarenesi Sampierdarena ricorda Gianfranco Angusti dedicandogli un'area verde, all'interno del parco della Fiumara. È l'iniziativa, approvata dalla giunta, che porterà all'intitolazione dei giardini al sindacalista e storico presidente delle Officine Sampierdarenesi, morto nel 2023 dopo una lunga malattia. L'area dedicata si trova nei pressi della torre Sole di via Fiumara dove verrà posta la targa "Giardini Gianfranco Angusti - Operaio dell'Ansaldo - Sindacalista - 1945-2023".