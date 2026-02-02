La Forestale ha scoperto pappagalli in cattive condizioni igienico-sanitarie e cani di razza rinchiusi in spazi troppo stretti. In un video diffuso sui social, si vede anche un pollo sbranato da due cani. L’intervento mira a tutelare gli animali e a verificare le condizioni di vivibilità negli allevamenti e nelle abitazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Pappagalli detenuti in cattive condizioni igienico sanitarie, cani di razza ristretti in spazi angusti o ancora un pollo sbranato da due due cani e il video finito sui social. É quanto hanno scoperto i carabinieri forestale della Campania nel corso del 2025 durante le attività tesi al contrasto al maltrattamento degli animali. A Giugliano sono stati sequestrati 60 pappagalli detenuti in cattive condizioni igienico sanitarie ed assenza di ventilazione. Allevamenti di cani sono stati individuati nel Casertano dove sono stato individuati complessivamente 70 cani di razza che erano in condizioni non ritenute idonee. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pappagalli e cani in spazi angusti: operazione della Forestale

La Guardia Forestale ODV ha condotto un'inedita esercitazione durante una simulazione di terremoto, coinvolgendo i cani in un test innovativo.

