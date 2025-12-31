Ucraina-Usa | l’Europa è il capro espiatorio

L'incontro tra Trump e Zelensky evidenzia un mutamento nelle dinamiche politiche tra Ucraina e Stati Uniti. Mentre l'Europa si trova spesso al centro delle discussioni, questa situazione mette in luce come le relazioni internazionali siano soggette a continui aggiustamenti, influenzando anche le percezioni e le responsabilità condivise. Un'analisi obiettiva richiede di considerare i vari attori e le loro strategie nel contesto geopolitico attuale.

