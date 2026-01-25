i tanti responsabili e la voglia di piazza del capro espiatorio

La scarcerazione del signor Moretti, gestore del bar coinvolto nella tragedia che ha causato la morte di 40 giovani e il ferimento di molti altri, rappresenta un momento di grande rammarico. La decisione ha suscitato discussioni sulla responsabilità e sulla gestione delle cause di questa grave perdita. È importante affrontare con serietà e rispetto questa vicenda, riflettendo sulle implicazioni di quanto accaduto e sulle responsabilità di tutti gli attori coinvolti.

La scarcerazione del signor Moretti, gestore del Bar dove sono morti 40 giovanissimi e feriti 114 ragazzi, è stato un pugno nello stomaco. Il governo italiano ha richiamato il suo ambasciatore. Presidente del consiglio e ministro degli esteri si sono detti indignati per la messa in libertà. E c'è da scommettere che il 99 per cento delle persone che stanno leggendo queste righe siano dello stesso avviso. Certamente è uno schiaffo alle famiglie delle vittime che sono dentro una bara o in un reparto di terapia intensiva, mentre è fuori colui che doveva accoglierli in sicurezza. Grazie al pagamento di una cauzione ridicola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

