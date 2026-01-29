La salvaguardia dell' ambiente è una priorità assoluta per la comunità | Mercogliano sottoscrive il Protocollo per la sicurezza del Torrente Fenestrelle

Da avellinotoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercogliano firma il Protocollo per proteggere il Torrente Fenestrelle. Oggi il Comune ha deciso di unire le forze con Avellino, Atripalda e Monteforte Irpino per mettere in sicurezza il corso d’acqua e migliorare l’ambiente. La firma arriva dopo mesi di discussioni e si concentra sulla riqualificazione e sulla tutela del territorio. Gli amministratori puntano a interventi concreti e immediati per prevenire alluvioni e danni ambientali.

Mercogliano, 29 gennaio 2026 — Nella giornata odierna, il Comune di Mercogliano ha ufficialmente sottoscritto il Protocollo d’Intesa con i Comuni di Avellino (capofila), Atripalda e Monteforte Irpino, impegnandosi a realizzare azioni congiunte per la riqualificazione ambientale e la messa in.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Torrente Fenestrelle

Premio custode dell'ambiente, Schifani: "Salvaguardia del patrimonio ambientale è stata priorità di questi tre anni di governo"

Metalmeccanici, il rinnovo del contratto al centro dell’attivo della Uilm: "Salvaguardia dell'occupazione resta la priorità"

Il rinnovo del contratto dei metalmeccanici è stato al centro dell’attivo regionale Uilm Emilia-Romagna, svoltosi presso il teatro Galliera di Bologna.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Torrente Fenestrelle

Argomenti discussi: Clima e ambiente: dal 2025 anche buone notizie; SS 195 Sulcitana. Precisazioni dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente sulle dichiarazioni di ANAS; L'Associazione Guardie per l'Ambiente e l'impegno per la salvaguardia del territorio; Dalla salvaguardia dell'ambiente al Metodo Rondine: sfoglia l'inserto Scuola & lavoro.

Qualimare: Intesa Carabinieri-ISmed per la salvaguardia dell’ambiente e del mare**PALERMO – Collaborazione per la Tutela del Mare e dell’Ambiente** Questa mattina, presso la Caserma Carlo Alberto dalla Chiesa di Palermo, è stata ... sicilianews24.it

Vacanze in Sardegna, scattano nuovi divieti per la salvaguardia dell’ambiente: cosa non potrai più fareIn nome della salvaguardia ambientale arrivano nuovi divieti in Sardegna: perché i turisti dovranno stare molto attenti. La Sardegna, con le sue acque cristalline e le spiagge di sabbia bianca, ... blitzquotidiano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.