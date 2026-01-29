La salvaguardia dell' ambiente è una priorità assoluta per la comunità | Mercogliano sottoscrive il Protocollo per la sicurezza del Torrente Fenestrelle

Mercogliano firma il Protocollo per proteggere il Torrente Fenestrelle. Oggi il Comune ha deciso di unire le forze con Avellino, Atripalda e Monteforte Irpino per mettere in sicurezza il corso d’acqua e migliorare l’ambiente. La firma arriva dopo mesi di discussioni e si concentra sulla riqualificazione e sulla tutela del territorio. Gli amministratori puntano a interventi concreti e immediati per prevenire alluvioni e danni ambientali.

