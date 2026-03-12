Salute sessuale maschile | l' ambulatorio andrologico del Lotti ha il ' bollino azzurro'

L'ospedale Lotti di Pontedera ha ricevuto il 'Bollino azzurro' nel 2025, riconoscimento che attesta l'attenzione dedicata alla salute sessuale maschile. L'ambulatorio andrologico del nosocomio si distingue per l'impegno nel campo della salute uro-andrologica, contribuendo a migliorare l'accesso e la qualità delle cure in questo settore. La certificazione rappresenta un riconoscimento ufficiale per le attività svolte dall'ospedale.

Il riconoscimento viene conferito dalla Fondazione Onda alle strutture che prestano particolare attenzione ai percorsi dedicati al tumore della prostata e alla gestione delle complicanze funzionali post-chirurgiche Nel 2025 l'ospedale Lotti di Pontedera ha ottenuto il 'Bollino azzurro' per l'attenzione alla salute uro-andrologica. Il bollino azzurro è un riconoscimento conferito dalla Fondazione Onda a quelle strutture che prestano particolare attenzione ai percorsi dedicati al tumore della prostata e alla gestione delle complicanze funzionali post-chirurgiche. All'interno di questi servizi si inserisce anche l'ambulatorio andrologico condotto dal dottor Giuseppe Coschignano, dirigente medico urologo e andrologo del nosocomio pontederese. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

