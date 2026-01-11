Terapia del dolore l' ambulatorio è salvo Aveta | Il diritto alla salute deve essere garantito a tutti i cittadini

L’ambulatorio di Terapia del dolore di Teano rimane attivo, garantendo un servizio fondamentale per il territorio. L’ASL sottolinea l’impegno a mantenere e migliorare le attività essenziali, nel rispetto del diritto alla salute di tutti i cittadini. La qualità e l’accessibilità delle cure continuano a rappresentare una priorità, assicurando un’assistenza efficace e vicina alle esigenze della comunità.

Nessuna chiusura dell’ambulatorio della Terapia del dolore di Teano. “Non è, infatti, nelle intenzioni dell’Azienda interrompere attività essenziali per il territorio; al contrario, l’ASL è impegnata in un percorso di ottimizzazione e standardizzazione dei servizi, necessario per rispondere in. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

