Terapia del dolore l' ambulatorio è salvo Aveta | Il diritto alla salute deve essere garantito a tutti i cittadini
L’ambulatorio di Terapia del dolore di Teano rimane attivo, garantendo un servizio fondamentale per il territorio. L’ASL sottolinea l’impegno a mantenere e migliorare le attività essenziali, nel rispetto del diritto alla salute di tutti i cittadini. La qualità e l’accessibilità delle cure continuano a rappresentare una priorità, assicurando un’assistenza efficace e vicina alle esigenze della comunità.
Nessuna chiusura dell’ambulatorio della Terapia del dolore di Teano. “Non è, infatti, nelle intenzioni dell’Azienda interrompere attività essenziali per il territorio; al contrario, l’ASL è impegnata in un percorso di ottimizzazione e standardizzazione dei servizi, necessario per rispondere in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
