Terapia del dolore l' ambulatorio è salvo Aveta | Il diritto alla salute deve essere garantito a tutti i cittadini

L’ambulatorio di Terapia del dolore di Teano rimane attivo, garantendo un servizio fondamentale per il territorio. L’ASL sottolinea l’impegno a mantenere e migliorare le attività essenziali, nel rispetto del diritto alla salute di tutti i cittadini. La qualità e l’accessibilità delle cure continuano a rappresentare una priorità, assicurando un’assistenza efficace e vicina alle esigenze della comunità.

