Medicina | malattia di Crohn nutrizione clinica in corsi regionali Ig-Ibd per gastroenterologi

La gestione della malattia di Crohn richiede un approccio multidisciplinare che integra trattamenti farmacologici e strategie nutrizionali. La nutrizione clinica si rivela fondamentale nel migliorare la qualità di vita dei pazienti adulti, contribuendo a una terapia più efficace e completa. I corsi regionali Ig-Ibd per gastroenterologi sottolineano l’importanza di un intervento nutrizionale mirato come parte integrante della cura della malattia di Crohn.

La nutrizione è parte integrante della terapia, accanto ai trattamenti farmacologici, per una gestione più efficace e completa dei pazienti adulti affetti da malattia di Crohn. Lo conferma il fatto che quest'anno, per la prima volta, i corsi regionali Ig-Ibd (Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease), dedicati ai gastroenterologi Ibd.

Malattia di Crohn e colite ulcerosa: un paziente su 3 ha carenze nutrizionali - Quando una persona riceve una diagnosi di Malattia di Crohn o di colite ulcerosa, la prima domanda è “cos’è? laprovinciapavese.gelocal.it

Malattia di Crohn, Amici onlus: "Necessario promuovere campagne di informazione sulla nutrizione" - “I principali dubbi e le domande che i malati di Crohn si pongono riguardano sicuramente quali cibi possono assumere e quali possono evitare”. notizie.tiscali.it

