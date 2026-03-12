Salto con gli sci a Oslo le saltatrici ritrovano il contesto del primo grande passo in avanti

A Oslo si sono svolte le gare di salto con gli sci femminile, segnando il ritorno a un importante appuntamento dopo il primo “grande passo in avanti” delle atlete. La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci si sposta in Scandinavia, dove le competizioni continueranno nelle prossime due settimane. Le saltatrici hanno affrontato le prove in un contesto che ha richiamato momenti significativi della stagione.

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci si sposta in Scandinavia, dove gareggerà nelle prossime due settimane. Gli appuntamenti previsti in Norvegia sono particolarmente significativi dal punto di vista della storia della crescita del settore, ormai quasi pienamente parificato alla controparte maschile. Il fine settimana del 14-15 marzo vedrà le ragazze volanti impegnate a Oslo, sul palcoscenico che tempo addietro le vide recitare per la prima volta su un Large Hill. Correva il 2012 e vedere una gara sull’ Holmenkollenbakken rappresentò un accadimento epocale. Oggi, viceversa, la dinamica è consolidata. All’epoca fu però un proverbiale “grande passo in avanti” nell’ottica dello sviluppo della disciplina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci, a Oslo le saltatrici ritrovano il contesto del primo “grande passo in avanti” Articoli correlati Salto con gli sci, Oslo è diventata una “Cattedrale nel deserto”. Quello degli spalti…La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci si sposta in Scandinavia per i consueti appuntamenti di fine stagione. LIVE Salto con gli sci, Trampolino grande Olimpiadi in DIRETTA: Nikaido ‘Re’ della prima serie, ancora grande Bresadola!Si chiude qui la Diretta LIVE della bellissima prova olimpica su trampolino lungo, a presto per la gara femminile, in programma domani sera. Tutto quello che riguarda Salto con gli sci a Oslo le saltatrici... Temi più discussi: Salto con gli sci – I convocati dell’Italia per Holmenkollen; Il programma delle gare settimanali: ancora dieci discipline impegnate; Programma della settimana: fari su Vittozzi, Sighel, Franzoni, Deromedis; L'Italfondo per le classiche norvegesi di Drammen e Oslo-Holmenkollen: Pellegrino guida la truppa azzurra. Salto con gli sci, Oslo è diventata una Cattedrale nel deserto. Quello degli spalti…La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci si sposta in Scandinavia per i consueti appuntamenti di fine stagione. Come d'abitudine, avremo più di ... oasport.it Oslo, il salto con gli sci celebra storia e tradizioneOslo ospita nel fine settimana di marzo una tappa di Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci. L’evento si svolge all’Holmenkollen, trampolino storico della capitale norvegese, confermando il ... it.blastingnews.com Il lancio di un nuovo prodotto può essere un salto nel buio. Dai videogiochi alle piattaforme di streaming, dalle app all’elettronica di consumo, alle aziende viene costantemente chiesto di impegnarsi in decisioni di progettazione molto prima di capire verament - facebook.com facebook De Martino, un salto di carriera. Che si capisce poco: a «Stasera tutto è possibile» cast senza chimica, sembra un animatore x.com