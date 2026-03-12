Salerno | Mazzotti non si candida ma resta attiva

A Salerno, l'ex consigliera comunale Lucia Mazzotti ha comunicato che non si candiderà alle prossime elezioni amministrative. La decisione è stata presa dopo un’attenta riflessione, ma Mazzotti resterà comunque attiva nel panorama politico locale. La sua scelta non prevede una candidatura, anche se continuerà a seguire da vicino le questioni della città.

L’ex consigliera comunale Lucia Mazzotti ha annunciato che non presenterà la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative di Salerno, una decisione presa dopo un’attenta riflessione personale e politica. Nonostante questo ritiro dalla corsa elettorale, l’impegno per la città rimane attivo attraverso il contributo al dibattito pubblico e le scelte strategiche per il futuro della comunità. La scelta di non candidarsi non è vista come un passo indietro, ma come una forma diversa di partecipazione alla vita istituzionale salernitana. La priorità assoluta resta il benessere dei cittadini e lo sviluppo equilibrato del territorio, con un specifico sui bisogni reali dei quartieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

