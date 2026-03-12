Elezioni comunali a Salerno Mazzotti | Contribuirò al dibattito ma non mi candido

L’ex consigliera comunale Lucia Mazzotti ha dichiarato che alle prossime elezioni amministrative a Salerno non si candiderà. Ha aggiunto che intende comunque partecipare al dibattito pubblico sulla città, ma senza presentare una propria candidatura. La decisione è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o piani futuri.

L'ex consigliera comunale Lucia Mazzotti annuncia che alle prossime elezioni amministrative non sarà candidata. Una scelta maturata dopo un'attenta riflessione personale e politica, ma che non rappresenta un passo indietro rispetto all'impegno per la città.