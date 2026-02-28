Guardia di Finanza in azione per il Carnevale | individuati otto lavoratori ‘al nero’

La Guardia di Finanza ha effettuato controlli durante il Carnevale a Viareggio, identificando otto lavoratori impiegati senza contratto regolare. Le verifiche si sono concentrate lungo i viali a mare, dove sono stati scoperti questi impieghi irregolari. L'intervento è stato parte delle operazioni di controllo in occasione delle celebrazioni carnevalesche, finalizzate a contrastare il lavoro sommerso.

VIAREGGIO – Carnevale fa rima con festa, ma non per tutti. Mentre i viali a mare di Viareggio si riempivano di maschere e turisti per il periodo più allegro dell'anno, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Lucca hanno tenuto gli occhi ben aperti sul rispetto delle regole del lavoro. Un dispositivo di controllo rinforzato proprio in occasione dei grandi corsi mascherati ha portato alla luce una realtà fatta di irregolarità diffuse nel settore del commercio e della ricettività, con numeri che fotografano un fenomeno tutt'altro che isolato. I baschi verdi del Gruppo di Viareggio hanno passato al setaccio diverse attività commerciali della Versilia, approfittando dello straordinario afflusso di visitatori che ha caratterizzato queste settimane.