Sale sul palco accanto a Meloni e le dice Aspetto le dimissioni di Mattarella | identificato dalla Digos

Un uomo è salito sul palco del teatro Parenti di Milano durante un evento dedicato al referendum sulla giustizia, mentre la presidente del Consiglio si apprestava a iniziare il suo intervento. Dopo aver detto di aspettare le dimissioni di un presidente della Repubblica, è stato immediatamente identificato dalla Digos. L’incidente si è verificato in un contesto pubblico, senza che siano stati segnalati altri episodi simili.

Un “blitz” inatteso, cui poi è seguito l’identificazione da parte della polizia. Un uomo è salito sul palco del teatro Parenti di Milano mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni stava per iniziare il suo intervento all’evento dedicato al referendum sulla giustizia, organizzato da Fratelli d’Italia, nella serata di giovedì 12 marzo. Mentre la premier al microfono stava salutando e ringraziando le persone presenti, un uomo è salito sul palco e si è avvicinato presentandosi: “Musumeci, Orazio Musmeci”. Lei, visibilmente sorpresa, ha ricambiato il saluto e lo ha ringraziato, ma lui, non ancora soddisfatto, ha aggiunto: “Aspetto le dimissioni di Mattarella”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

