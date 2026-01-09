Voto anticipato o dimissioni? Meloni fa chiarezza E sul rapporto con Mattarella…

Durante la conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato i temi del voto anticipato, delle dimissioni e del rapporto con il Presidente della Repubblica. Meloni ha precisato di non considerare il ricorso alle urne imminente e ha chiarito la propria posizione rispetto alle ricostruzioni sui presunti piani strategici interni, sottolineando il suo impegno nel rispetto delle istituzioni e della stabilità politica.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella consueta conferenza stampa di fine anno: tra i temi trattati, il rapporto con i Magistrati, e il Presidente della Repubblica " Anche io ho letto ricostruzioni su intendimenti e strategie tremende del tremendo Fazzolari, ma non è proprio nei miei radar" andare al voto anticipato. Queste le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. "Credo che la stabilità di questo governo e dell'Italia sia precondizione per fare molte altre cose e farà del mio meglio per garantirla e arrivare alla fine della legislatura finché avrò una maggioranza solida che mi sostiene ovviamente. La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Meloni sprinta: nuova legge elettorale e voto anticipato. Cambia tutto per Regionali, Messina e Taormina. Il Pd lombardo: "Dimissioni e voto anticipato unica via percorribile" - "Serve un'assunzione di responsabilità che fino a qui non c'è stata: il voto anticipato continua ad essere l'unica strada percorribile per rinnovare una situazione sempre più ingestibile". Voto anticipato dopo il referendum: l'idea di Fazzolari è semplice come un vecchio trucco di bottega. Se vinci, corri subito alle urne e incassi finché l'onda è alta. Il problema è che sotto la schiuma c'è l'economia che scricchiola, e quella non si risolve con il tem

