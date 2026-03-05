Partite Iva | il 16 marzo ultima chance per il ravvedimento speciale

Il 16 marzo 2026 rappresenta l’ultima data utile per le partite Iva coinvolte nel concordato preventivo biennale 2025-2026. Entro questa scadenza, è possibile usufruire del ravvedimento speciale, un’opportunità di regolarizzare le imposte relative agli anni dal 2019 al 2023. La misura permette di sistemare eventuali irregolarità fiscali prima della conclusione della finestra temporale.

Chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026 può regolarizzare le imposte dal 2019 al 2023 con una sanatoria a imposta ridotta. Basta pagare, anche a rate fino a 10 mesi. Chi può aderire e come si calcola quanto è dovuto Ultima chiamata per le partite Iva che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026. Entro lunedì 16 marzo 2026 sarà possibile sfruttare il ravvedimento speciale che consente di regolarizzare le imposte relative agli anni dal 2019 al 2023. Per aderire non serve presentare una domanda, ma pagare. Il passaggio decisivo è il pagamento dell’importo dovuto, in un’unica soluzione o tramite la prima rata.... 🔗 Leggi su Panorama.it

Gennaio 2026: scadenze fiscali tra ravvedimento speciale, versamenti IRPEF e IVA, adempimenti per contribuenti e datori di lavoro

