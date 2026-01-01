Nella stagione di Serie A, l'attenzione si concentra sulla corsa degli assist tra i giocatori dell'Inter. Nico Paz attualmente guida la classifica, ma vari nerazzurri, sotto la guida di Chivu, cercano di rimanere competitivi. Questa analisi presenta i dati principali sui fornitori di assist della squadra, offrendo uno sguardo chiaro e obiettivo sulla loro performance e sui protagonisti in questa fase del campionato.

di Dario Bartolucci Serie A, ce la farà u nerazzurro a superare Lukaku? Nico Paz guida la classifica ma diversi giocatori di Chivu provano a tenere il passo! I dati. Alla chiusura di questo 2025 la Serie A incorona un nuovo leader nella classifica degli assist. Nico Paz, grazie al passaggio decisivo contro il Lecce, sale a quota 6 e si prende la vetta provvisoria della graduatoria degli assistman 202526. Alle sue spalle, però, c’è forte impronta nerazzurra. Federico Dimarco segue a una sola lunghezza, con 5 assist, confermandosi una delle principali fonti creative dell’ Inter. Un dato che certifica come la produzione offensiva nerazzurra passi sempre più dagli esterni, capaci di garantire qualità, continuità e numeri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serie A, Inter protagonista nella corsa degli assist: quali sono i nerazzurri in lista

