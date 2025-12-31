Sacchi analizza la stagione di Serie A e la lotta allo scudetto, sottolineando i miglioramenti sotto la guida di Spalletti. Nel suo intervento a La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore evidenzia quali squadre dispongano delle rose più attrezzate per contendere il titolo. Un quadro chiaro e obiettivo sulla competitività del campionato italiano, con un focus sulle caratteristiche principali delle formazioni in corsa.

Sacchi ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport su mister Spalletti e sulla lotta allo scudetto di quest’anno. Le ultime. La Juventus ha cambiato marcia con l’approdo di Luciano Spalletti, rientrando prepotentemente nella lotta per il vertice della classifica. Secondo l’ex tecnico Arrigo Sacchi, intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il balzo in avanti della formazione torinese è evidente, sebbene il lavoro da compiere per raggiungere la perfezione sia ancora lungo. Sacchi sottolinea come la capacità del tecnico toscano di incidere sui gruppi, già ampiamente dimostrata con lo scudetto vinto a Napoli, stia portando i primi frutti anche alla Continassa, nonostante sia subentrato a stagione in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sacchi senza mezzi termini sulla lotta allo Scudetto: «Ci sono miglioramenti con Spalletti: ecco chi ha la rosa più attrezzata in Serie A»

Leggi anche: Careca non ha dubbi sulla lotta allo scudetto: «Ce ne sono 4 che lo contenderanno». Poi il commento sulla Juve di Spalletti

Leggi anche: Sacchi senza mezzi termini: «Sono preoccupato per l’Italia, ecco cosa dovrebbe fare Gattuso adesso. Pio Esposito lo vedo anch’io, non sono cieco ma…»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tari alle stelle, servizio a singhiozzo: a Gassino l’ennesima emergenza rifiuti (durante le feste); Manfredonia, piazzola di sosta trasformata in discarica: denuncia delle Guardie Ambientali.

Tudor insicuro, Comolli senza mezzi termini: confronti accesi Juve e deadline fissata - E non è stato nemmeno un confronto come i soliti, quelli post partita, fatti per decriptare alcune scelte e per chiedere le condizioni ... tuttosport.com

Neymar all’Inter? L’annuncio senza mezzi termini di Ausilio - Il Direttore sportivo nerazzurro è intervenuto su diversi temi, parlando inoltre di un eventuale sbarco in Serie A della stella brasiliana Torna a parlare Piero Ausilio, spaziando a 360 gradi tra ... calciomercato.it

Natale in Palestina. «Verbo di Dio, che ti sei fatto carne»: nei sacchi di plastica in cui sono stati raccolti i corpi di Gaza. «Verbo di Dio, che hai piantato la tua tenda in mezzo a noi»: nei liquami di Gaza, che scorrono come fiumi in ogni tenda. «Anche Giuseppe, - facebook.com facebook