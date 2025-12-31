Gas Sales Bluenergy attiva la prevendita dei biglietti per la gara con Cuneo

È aperta la prevendita dei biglietti per la partita di Gas Sales Bluenergy Piacenza contro Cuneo. I tifosi possono acquistare i propri biglietti in anticipo, garantendo l’accesso alla gara e facilitando l’organizzazione dell’evento. Per maggiori dettagli e modalità di acquisto, si consiglia di consultare il sito ufficiale della società.

È attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con MA Acqua S.Bernardo Cuneo, in programma al PalabancaSport sabato 3 gennaio 2026 alle ore 17, valida per l’anticipo della quattordicesima giornata, terza di ritorno, del campionato di SuperLega. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Gas Sales Bluenergy, attiva la prevendita dei biglietti per la gara con Cuneo Leggi anche: La Gas Sales Bluenergy chiude l’anno contro Modena: via alla prevendita Leggi anche: Gas Sales Bluenergy, il girone di ritorno dei biancorossi inizia con Verona Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Gas Sales Bluenergy, ripresa la preparazione in vista di Civitanova; Cucine Lube Civitanova - Gas Sales Bluenergy Piacenza in Diretta Streaming | IT; La tripletta di Pohjanpalo, il ritorno al gol di Petagna e molto altro Streaming | IT; Downs 2 Business: Puntata 12 - Zaire Franklin Streaming | IT. Gas Sales Bluenergy, attiva la prevendita dei biglietti per la gara con Cuneo - È attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con MA Acqua S. ilpiacenza.it

Il 2026 della Gas Sales comincia al Palabanca: biglietti in vendita per la sfida con Cuneo del 3 gennaio - È attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla gara della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con MA Acqua S. piacenzasera.it

Gas Sales Bluenergy, battuta Modena: è Final four di Coppa Italia - Una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che dopo aver vinto i primi due parziali ha lasciato agli avversari il terzo parziale ma poi nel quarto set è partita facendo fin da subito la voce grossa e ha ... ilpiacenza.it

Tutte le foto della partita vinta alla grande dalla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza contro Modena Lupi Biancorossi - facebook.com facebook

Una partnership che continua! Siamo felici di annunciare che Buzzetti rinnova il suo impegno come Sponsor di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Scopri di più su > lnkd.in/ei-xumF2 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.