In un quadro di crescente tensione internazionale, si segnalano scontri tra forze russe e ucraine che coinvolgono anche l’Iran. La situazione si manifesta in vari luoghi e si riferisce a azioni militari e mobilitazioni ufficiali. Le dinamiche tra i paesi interessati continuano a evolversi, mentre le parti coinvolte mantengono posizioni divergenti. La complessità degli eventi rende difficile definire ruoli e responsabilità con precisione.

Aggressore o aggredito? E quale valore hanno ancora questi termini nel grande caos globale in cui siamo precipitati? Prendiamo la Russia. Non v’è dubbio che abbia aggredito l’Ucraina, invadendola a partire dal 24 febbraio del 2022. Adesso, però, stando almeno a ciò che viene ormai dato per scontato, aiuta l’Iran che, rispetto agli Stati Uniti, è sicuramente il Paese aggredito. La reale o presunta collaborazione tra servizi russi e iraniani preoccupa sempre più gli americani. Ultima in ordine di tempo, la CNN (che cita un funzionario dell’intelligence) sostiene che i russi forniscano strategie di targeting e di impiego dei droni, con i risultati che in queste due settimane abbiamo visto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Russi e Ucraini contro, anche in Iran

Articoli correlati

Il capo dei combattenti russi pro Kiev è vivo, gli ucraini beffano i sicari russi (e si prendono i soldi)Denis Kapustin, il capo dei volontari russi che combattono con le truppe di Kiev, è ancora vivo e non è stato ucciso dalle forze speciali di Mosca...

Leggi anche: Iran, contro i droni di Teheran tutti vogliono gli intercettori ucraini

USA e Israele lanciano un attacco congiunto contro l’Iran

Una selezione di notizie su Russi e Ucraini contro anche in Iran

Temi più discussi: Tira e molla Il problema dei negoziati sulla guerra in Ucraina è l’asimmetria tra Russia e Europa; Inchiesta Onu: Deportazione in Russia di bambini ucraini è crimine contro l’umanità. Dmitriev a Miami per negoziati con Usa; Colloqui trilaterali rinviati alla prossima settimana, nuovi scambi di raid tra Mosca e Kiev; Ucraina, i treni rifugio contro blackout e raid russi.

Guerra Ucraina, Zelensky a Trump: Fate pressione su Putin, non su di meNon ci fidiamo della Russia, ma penso e credo che gli americani vogliano davvero porre fine a questa guerra. Spero che ci aiutino, ma si faccia più pressione sulla Russia, non su di me , ha detto il ... tg24.sky.it

Guerra Iran, petrolio e missili: perché Russia e Cina si rafforzano e l’Ucraina rischiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, petrolio e missili: perché Russia e Cina si rafforzano e l’Ucraina rischia ... tg24.sky.it

MILANO CORTINA | Altri due ori e la Russia sorpassa l'Italia nel medagliere. Vincono Golubkov nel fondo sitting e Bagiian nel fondo ipovedenti. #ANSA - facebook.com facebook

Ho incontrato la famiglia della vittima più giovane dei dronisti russi che inseguono i civili di Kherson. Si chiamava Dmitro, aveva un anno. Un drone grande quanto lui lo ha puntato dall’alto e poi lo ha colpito alla schiena. Il padre ha sulla mano il tatuaggio di u x.com