L’Ucraina si prepara a ricevere intercettori ucraini per contrastare gli attacchi di droni provenienti dall’Iran. Il Pentagono ha deciso di affidarsi a questi sistemi per difendersi dagli attacchi di Teheran, che stanno aumentando nella regione. La decisione arriva mentre si intensificano le tensioni tra i paesi coinvolti e si rafforzano le misure di difesa.

(Adnkronos) – L’Ucraina diventa protagonista anche nella guerra contro l’Iran. Per respingere gli attacchi dei droni di Teheran, il Pentagono punta sugli intercettori ucraini. Kiev da anni deve far fronte agli attacchi che la Russia sferra con le ondate di droni Shahed, gli stessi protagonisti nel conflitto iniziato il 28 febbraio in Medio Oriente. L’Ucraina si ritrova ‘in cattedra’ e il presidente Volodymyr Zelensky, che secondo Donald Trump da tempo “non ha carte in mano” nel complesso negoziato con la Russia, ora diventa un interlocutore di livello anche per Washington nelle vesti di fornitore, almeno di competenze se non di sistemi. Zelensky, dice ancora oggi Trump, “deve darsi da fare e concludere un accordo” con la Russia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, contro i droni di Teheran tutti vogliono gli intercettori ucraini

