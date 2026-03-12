Maxi furto di farmaci oncologici per oltre un milione di euro all’ospedale di Melito Porto Salvo | arrestati

Due persone sono state arrestate dopo aver rubato farmaci oncologici e chemioterapici per un valore superiore a un milione di euro dall’ospedale di Melito Porto Salvo. I farmaci, tra biologici e ad alto costo, sono stati sottratti dalla farmacia dell’ospedale Tiberio Evoli. L’operazione di polizia ha portato all’arresto degli imputati, che sono stati fermati in relazione al furto.

Farmaci oncologici, chemioterapici e biologici ad alto costo sottratti dalla farmacia ospedaliera dell’Ospedale Tiberio Evoli.Su questo episodio hanno fatto luce i carabinieri, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip del tribunale di Reggio Calabria.Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Blitz dei carabinieri in un cantiere e un negozio a Melito di Porto Salvo: una denuncia e maxi sanzioniL' operazione da parte dell'Arma, con il Nucleo antisofisticazioni e sanità e il Nucleo ispettorato del lavoro, conferma l’attenzione su sicurezza,... Benevento, maxi furto di farmaci oncologici: un fermo e indagini sui colpi in tutta ItaliaCarabinieri eseguono un fermo per il furto da 280mila euro all’ASL di Sant’Agata de’ Goti: scoperta una rete specializzata nei colpi alle farmacie... Altri aggiornamenti su Melito Porto Salvo Temi più discussi: MELITO PORTO SALVO (RC). MAXI FURTO DI FARMACI ONCOLOGICI ALL’OSPEDALE: SOTTRATTI MEDICINALI PER OLTRE 1,2 MILIONI DI EURO. ARRESTI DEI CARABINIERI; Maxi furto di farmaci oncologici per oltre un milione di euro in un ospedale del Reggino: arrestati; Maxi furto di farmaci oncologici all’ospedale di Melito Porto Salvo: medicinali sottratti per oltre 1,2 milioni di euro, arresti dei Carabinieri; Maxi-furto di farmaci oncologici in Calabria: bottino da 1,2 milioni di euro, scattano gli arresti. Maxi furto di farmaci oncologici all’ospedale di Melito. ArrestiUna complessa attività investigativa, condotta dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Melito Porto Salvo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha portato a far luce su un ma ... cn24tv.it Melito Porto Salvo, maxi furto di farmaci oncologici all’ospedale: sottratti medicinali per oltre 1,2 milioni di euroI Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale ... reggiotv.it Il primo cittadino di Melito Porto Salvo ha chiesto di «sburocratizzare tutto quello che ci blocca e la possibilità di avere soldi e risorse». Appello condiviso anche dai colleghi siciliani e sardi - facebook.com facebook "Da Melito Porto Salvo a Reggio, passando soprattutto per le località Riace Capo, Lazzaro e Bocale, non c’è tratto di costa che non porti i segni di una scelta, compiuta tanti anni fa, rivelatesi nel tempo scellerata" le parole del sindaco di Motta… x.com