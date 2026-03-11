Furto di farmaci oncologici all’ospedale di Sant’Agata fermato un presunto autore

Nella notte, all’ospedale di Sant’Agata, è stato rubato un ingente quantitativo di farmaci oncologici, per un valore superiore a 280 mila euro. Le forze dell’ordine hanno fermato un sospettato ritenuto coinvolto nel furto. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio e l’identità di altri possibili complici.

L’indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Benevento, scaturisce dal furto di farmaci avvenuto la notte del 03.01.2023 presso la farmacia territoriale dell’A.S.L. di Benevento, sita all’interno dell’Ospedale di Sant’Agata de’ Goti. In quell’occasione secondo la ricostruzione accusatoria quattro soggetti tra cui l’odierno arrestato, dopo aver divelto la grata di ferro posta a protezione della finestra esterna dello stabile e forzato l’infisso del bagno, si introducevano nella struttura asportando da tre frigoriferi tutti i farmaci ivi custoditi, impossessandosi così di beni farmacologici destinati alla cura di patologie oncologiche e malattie rare per un valore elevatissimo, stimato in circa 280. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Furto di farmaci oncologici all’ospedale di Sant’Agata, fermato un presunto autore Articoli correlati Furto di farmaci oncologici e salvavita: fermato un napoletano, colpo da quasi 300mila euroQuesta mattina i carabinieri di Benevento hanno eseguito un fermo nei confronti di un soggetto - residente nella provincia di Napoli - accusato, in... Benevento, maxi furto di farmaci oncologici: un fermo e indagini sui colpi in tutta ItaliaCarabinieri eseguono un fermo per il furto da 280mila euro all’ASL di Sant’Agata de’ Goti: scoperta una rete specializzata nei colpi alle farmacie... Aggiornamenti e notizie su Furto di farmaci oncologici... Temi più discussi: Napoli, furti di farmaci antitumorali dagli ospedali: 10 misure cautelari. Ricostruiti quattro colpi al Policlinico Federico II; Rubavano farmaci antitumorali, sgominata banda attiva in tutto il Paese; Furto di farmaci ospedalieri ad alto costo, inchiesta del nucleo Nas: 24 indagati; Furti di farmaci oncologici: dieci misure cautelari. Benevento, furto di farmaci oncologici da 280mila euro: telecamere oscurate con cartoni, un arrestoFermo per furto aggravato di farmaci oncologici all’ospedale di Sant’Agata de’ Goti: indagini dei Carabinieri di Benevento su un gruppo criminale. virgilio.it Furto di farmaci oncologici nel Sannio, un arresto nel Napoletano: colpo da 280mila euroLe indagini dei carabinieri di Benevento hanno portato all’arresto di un uomo gravemente indiziato per il blitz del gennaio 2023 nella farmacia territoriale dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti. cronachedellacampania.it Vandalizzato il Circolo Culturale Meazza di Milano: vetri spaccati, furto di denaro e attrezzature, danni per oltre cinquemila euro. La ragione Aver deciso di ospitare un convegno sulle ragioni del Sì al referendum sulla giustizia. Esprimiamo piena solidarietà e - facebook.com facebook #Tg2000 - Milano, furto di cibo nel magazzino Unitalsi. Bottino da 60 mila euro #10marzo #Tv2000 #Milano #Unitalsi #Furto #Solidarietà #Volontariato #Cronaca #Sociale #Povertà @tg2000it x.com