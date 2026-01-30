Tributi non pagati il Comune apre alla rottamazione delle cartelle

Questa mattina il Comune di Agrigento ha annunciato di voler considerare la possibilità di avviare una rottamazione delle cartelle esattoriali non pagate. L’amministrazione comunale sta valutando la definizione agevolata delle entrate tributarie ancora insolute, offrendo ai cittadini una strada più semplice per mettersi in regola con il pagamento delle tasse arretrate. La decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con l’obiettivo di alleggerire il peso delle cartelle ancora aperte e recuperare risorse per il bilancio comunale.

Atto di indirizzo del sindaco Miccichè per avviare l'iter: possibile regolarizzare i debiti con più facilità e rafforzare le casse comunali Il Comune di Agrigento si prepara a valutare l'introduzione della definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse. Nell'ambito della Legge di bilancio 2025 n. 199, che ha reintrodotto per i Comuni la possibilità di disciplinare autonomamente forme di rottamazione delle proprie entrate, il sindaco Francesco Miccichè ha firmato un atto di indirizzo rivolto al dirigente del Settore IV, Giovanni Mantione, per predisporre una proposta di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio comunale.

