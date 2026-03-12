Rotonda anti code a Villongo tutta aperta | Momento storico per il Basso Sebino

A Villongo è stata completata la rotatoria sulla provinciale 91, un intervento da circa 400mila euro che ha richiesto diversi anni di attesa. Ora, l’opera rende nuovamente percorribili le quattro strade comunali all’incrocio, dove in passato si trovava un semaforo. La conclusione dei lavori segna un passo importante per il traffico locale, con la rotatoria aperta e funzionante.

L'OPERA. Attesa da decenni, ultimato il grosso dei lavori da 400mila euro sulla provinciale 91. Tornano percorribili le quattro strade comunali all'incrocio dove c'era il vecchio semaforo. Il percorso per arrivare a questo momento non è stato breve, anzi. Si tratta di un'opera di cui si è parlato per decenni sul Basso Sebino. Ma d'ora in avanti, grazie alla nuova e ultima (realizzata) rotonda lungo la sp 91, il tragitto da e per il lago d'Iseo e la Val Calepio dovrebbe beneficiare – in attesa della «famosa» variante – di un significativo snellimento del traffico. Cosa per altro già testata negli ultimi mesi, dato che durante i lavori per...