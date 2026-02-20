Il Papa a Lampedusa l' entusiasmo di Confcommercio | Momento storico per tutta la comunità

Papa Leone XIV ha deciso di visitare Lampedusa, portando un sorriso tra i residenti e i commercianti dell’isola. La visita, prevista per il 4 luglio, rappresenta un momento importante per la comunità locale, che si prepara ad accogliere il Pontefice con entusiasmo. Confcommercio Agrigento ha già espresso la propria soddisfazione, vedendo nell’evento un’occasione per rafforzare il senso di unità e promuovere il turismo. La gente si organizza per rendere speciale questo giorno, che potrebbe portare un po’ di fermento all’economia locale.

Lampedusa si prepara ad accogliere Papa Leone XIV e Confcommercio Agrigento esprime "profonda gioia" per la visita annunciata del Santo Padre, atteso sull'isola il prossimo 4 luglio. A intervenire è il presidente della delegazione provinciale, Francesco Picarella, che sottolinea il valore simbolico e civile dell'evento per l'intero territorio. "Lampedusa, che fa parte della nostra delegazione, è molto più di un'isola: è la porta d'Europa, simbolo universale di accoglienza e speranza", afferma. La presenza del Pontefice rappresenta, secondo Confcommercio, un momento storico capace di riportare l'attenzione internazionale su una comunità che negli anni si è distinta per solidarietà e senso di responsabilità.