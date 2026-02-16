Una grande sedia rossa è stata collocata sulla rotonda tra le vie Ambrosoli e Falcone e Borsellino a Cernusco, per denunciare la violenza contro le donne. La scelta di posizionare il simbolo nasce dall’esigenza di attirare l’attenzione su un fenomeno che colpisce molte persone e che spesso resta nascosto. La sedia, che si distingue per il suo colore vivace, si trova nel cuore della città, visibile a tutti i passanti.

Da qualche giorno, una grande sedia rossa occupa la rotonda fra le vie Ambrosoli e Falcone e Borsellino, a Cernusco. Un posto vuoto che non potrà più essere occupato, simbolo delle donne vittime di violenza. L’opera, realizzata dall’Amministrazione per gli eventi della Giornata internazionale contro i femminicidi, ha trovato spazio nel rondò. Un modo per ricordare a tutti quelli che passano ogni giorno la battaglia contro botte e vessazioni, "l’impegno perché cessino aggressioni di ogni tipo nei confronti delle donne e per dire no a qualunque forma di giustificazione e tolleranza di questo fenomeno", spiega il Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il simbolo anti violenza alla rotonda

Mattia Missiroli, nato nel 1981, è stato sindaco di Cervia fino alle dimissioni, avvenute in seguito a accuse di maltrattamenti e lesioni alla propria moglie.

Si avvicina il completamento del progetto di riqualificazione ambientale sulla maxi rotonda tra la Statale 16 e la Consolare 72.

Agire insieme per prevenire la violenza di genere nei luoghi di lavoro

