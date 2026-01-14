Rossella Erra 17 chili persi | Natale sofferente ma non voglio buttare tutti i sacrifici

Rossella Erra ha raggiunto una perdita di circa 17 chili, mantenendo la sua dieta anche durante le festività natalizie. La sua esperienza dimostra come sia possibile seguire un percorso di crescita personale senza dover interrompere le proprie abitudini, anche nei momenti di maggiore convivialità. In questo articolo, esploreremo il suo percorso e le strategie adottate per mantenere la costanza nel tempo.

(Adnkronos) – Rossella Erra ha perso circa 17 chili e non ha interrotto la dieta nemmeno durante le festività natalizie. Ospite oggi a La volta buona, l’opinionista ha raccontato di aver mantenuto una certa disciplina anche nei giorni passati in famiglia, dove il cibo era in abbondanza. “In queste tre settimane ho cercato di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rossella Erra, 17 chili persi: “Natale sofferente, ma non voglio buttare tutti i sacrifici” Leggi anche: “Ma come…”. Caterina Balivo sorpresa dalle indiscrezioni su Rossella Erra: caso scoppiato Leggi anche: Luxuria è furiosa con Rossella Erra: parole durissime ma assolutamente giuste, cosa ha detto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rossella Erra, 17 chili persi: "Natale sofferente, ma non voglio buttare tutti i sacrifici" - Rossella Erra ha perso circa 17 chili e non ha interrotto la dieta nemmeno durante le festività natalizie. adnkronos.com

“Presunto caso di pubblicità occulta”: Rossella Erra e i gioielli indossati a Ballando con Le Stelle, l’esposto del Codacons - Il Codacons ha presentato un esposto all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Agcm) in merito ad un “presunto caso di pubblicità occulta” che avrebbe visto come protagonista Rossella Erra ... ilfattoquotidiano.it

Matteo Addino tribuno di Ballando con le stelle: “Nancy Brilli ha sbagliato a condividere odio contro Rossella Erra” - it Matteo Addino difende Rossella Erra dopo il caso tesoretto e gli insulti condivisi sui social: “Non è giusto”. fanpage.it

Rossella Erra. Danny Ocean · Volare. Ci vediamo #lavoltabuona su Rai1 mercoledì 14 gennaio ore 14.00 facebook

Alla finalissima, nel ring finale, tutta la giuria ha votato per Francesca Fialdini, mentre Alberto Matano, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno votato per Andrea Delogu. Andrea e Nikita hanno vinto grazie al voto del pubblico. #BallandoConLeStel x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.