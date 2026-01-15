Rossella Erra ha perso 30 kg | le foto il risultato della sua dieta

Rossella Erra, nota per il suo ruolo a Ballando con le Stelle, ha perso 30 kg grazie a un percorso di dieta e impegno. Le sue foto testimoniano il risultato di mesi di sacrificio e disciplina, portandola a ritrovare una forma fisica più sana. In questa intervista, scopriamo i dettagli del suo percorso e come è riuscita a raggiungere questo importante traguardo.

A vederla entrare nello studio de La volta buona, Rossella Erra è raggiante. La “voce del popolo” di Ballando con le Stelle ha ritrovato una forma fisica che lei stessa definisce “una conquista”, dopo mesi di sacrificio e disciplina. Quasi trenta chili in meno, un risultato che non è passato. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: “Ho perso quasi 20 chili”. Rossella Erra torna in tv dopo le feste e subito complimenti Leggi anche: Ballando con le stelle, è scontro tra Nancy Brilli e Rossella Erra: chi ha ragione? Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. A Natale ho resistito a panettoni e lasagne, Rossella Erra non molla dopo 17 chili persi; Attilio Russo, chi è il marito di Rossella Erra; Rossella Erra, 17 chili persi: Natale sofferente, ma non voglio buttare tutti i sacrifici; Rossella Erra ha perso quasi 20 kg: il risultato della sua dieta. “Ho perso 20 kg”: Rossella Erra svela la sua dieta seguita anche a Natale - Rossella Erra racconta a Caterina Balivo i sacrifici che le hanno permesso di perdere all'incirca 20 kg di peso. donnaglamour.it

Rossella Erra in tv rivela come sta andando la sua dieta: finora ha perso quasi 20 kg, guarda - Rossella Erra in tv rivela come sta andando la sua dieta: finora ha perso quasi 20 kg, lo confessa a La Volta Buona ... gossip.it

“Ho perso 17 chili, anche a Natale ho mangiato il pollo con le melanzane. Ho visto passare panettoni e pandori, ma ho resistito: con l’odore mi sazio”: parla Rossella Erra - Ospite a La volta buona, l’opinionista racconta come ha affrontato le feste senza interrompere la dieta: "È una questione di salute" ... ilfattoquotidiano.it

Non voglio buttare nella spazzatura i sacrifici di un anno e due mesi, li devo continuare. È una questione di salute, non è semplice. Ho visto passare panettoni e pandori, ma ho resistito. Ho retto". La trasformazione di Rossella Erra. La tribuna del popolo a Ball facebook

Alla finalissima, nel ring finale, tutta la giuria ha votato per Francesca Fialdini, mentre Alberto Matano, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno votato per Andrea Delogu. Andrea e Nikita hanno vinto grazie al voto del pubblico. #BallandoConLeStel x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.