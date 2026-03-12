Rose Villain incinta | l’annuncio emozionante sui social e la canzone dedicata al bebè

La cantante milanese Rosa Luini, conosciuta come Rose Villain, ha condiviso sui social un messaggio in cui annuncia di essere in gravidanza. L’annuncio arriva attraverso un post su Instagram, dove ha mostrato la sua gioia per l’arrivo del primo figlio. La cantante ha anche dedicato una canzone al bebè, confermando la notizia con entusiasmo.

L’annuncio della gravidanza su Instagram. Rose Villain diventerà mamma. La cantante milanese, all’anagrafe Rosa Luini, ha annunciato sui social di essere in dolce attesa del suo primo figlio. L’artista ha condiviso la notizia con una serie di video e stories su Instagram, mostrando per la prima volta il pancione e alcuni momenti molto intimi vissuti negli ultimi mesi. Nel filmato pubblicato sul suo profilo scorrono immagini personali: dall’ ecografia ai momenti di gioia condivisi con il marito Andrea Ferrara, noto nel mondo della musica con il nome d’arte Sixpm. La coppia si era sposata a New York nel maggio del 2022, e ora si prepara ad accogliere il primo bambino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Rose Villain incinta: l’annuncio emozionante sui social e la canzone dedicata al bebè Articoli correlati Leggi anche: Rose Villain è incinta, l’annuncio sui social con un dolcissimo video. E la canzone per il figlio Leggi anche: Rose Villain è incinta: l’annuncio della gravidanza sui social Tutto quello che riguarda Rose Villain Temi più discussi: David Rossi, l'omaggio sulla tomba a tredici anni dalla morte; Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza, poi il rilascio su cauzione; Angela Baraldi: Se non fosse stato per Francesco De Gregori non ce l'avrei mai fatta. Ma la mia musica non spaccherà mai; E' crisi tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini? Vivono già in case separate, situazione burrascosa: l'indiscrezione a pochi mesi dalla nascita del secondo figlio. Rose Villain incinta, sarà un maschietto? Il dettaglio nella canzone Tuttaluce che rivela la gravidanzaRose Villain diventerà madre. La cantante ha comunicato la gravidanza con un video pubblicato sui social, dove compare anche il marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm. Raccontanto insieme ... ilmessaggero.it Rose Villain è incinta, l’annuncio della prima gravidanza con il marito e produttore Sixpm: Ucciderò tutti i mostri per te – IL VIDEOLa cantante rivela di essere in attesa del primo figlio con un video emozionante sulle note del suo nuovo brano Tuttaluce ... ilfattoquotidiano.it Rose Villain è incinta per la prima volta. La cantante lo ha annunciato pubblicando sui social il suo nuovo brano, "Tuttaluce", che racconta la gravidanza e l’attesa di diventare mamma, insieme al marito Sixpm (al secolo Andrea Ferrara). “Ucciderò tutti i mostri - facebook.com facebook Rose Villain è incinta: l’annuncio sui socia #RoseVillain x.com