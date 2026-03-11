Rose Villain ha annunciato sui social di essere in gravidanza, condividendo con i fan un messaggio in cui spiega che una delle sue canzoni racchiude tutto il suo amore e che non poteva aspettare a comunicarlo. La cantante ha pubblicato un post in cui descrive il momento e il significato di questa novità nella sua vita.

"Una canzone in cui c'è dentro tutto il mio amore. E' per me, è per noi. non poteva aspettare" aveva annunciato Rose Villain che proprio poco fa ha pubblicato una clip su Instagram in cui dice di essere incinta Rose Villain è incinta. Ad annunciarlo è stata proprio la cantante che ha appena pubblicato un video su Instagram in cui presenta la nuova canzone dal titolo“Tutta luce”. Nella clip l’artista annuncia il brano e in concomitanza anche la gravidanza, mostrando chiaramente il suo pancione. Sarebbe incinta da sei mesi e a svelarlo erano già state alcune indiscrezioni, ma ora finalmente arriva la conferma. Il nuovo pezzo musicale è prodotto proprio dal marito di Rose, Sixpm, noto producer musicale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rose Villain è incinta: l’annuncio della gravidanza sui social

