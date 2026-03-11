Rose Villain, cantante di Milano, ha annunciato sui social di essere in dolce attesa condividendo un video molto commovente. La cantante, il cui vero nome è Rosa Luini, e il marito, Andrea Ferrara, aspettano un bambino. L’annuncio è arrivato il 11 marzo 2026. La cantante ha anche scritto una canzone dedicata al futuro figlio.

Milano, 11 marzo 2026 – Rose Villain è incinta. La cantante milanese, all’anagrafe Rosa Luini, e suo marito Andrea Ferrara aspettano un figlio. L’annuncio è arrivato via social, attraverso un video molto emozionante su Instagam, dove l’artista mostra orgogliosa il ‘pancione’. L’annuncio social. Dopo giorni di gossip nei quali si vociferava che la cantante fosse in dolce attesa, è arrivata la conferma. La 36enne, nata a Milano e cresciuta tra il capoluogo lombardo, New York e la California, ha scelto un post su Instagram per comunicare la lieta notizia a tutti i suoi follower. Nel video pubblicato, la futura mamma mostra il pancione mentre passeggia su una spiaggia e poi parte una carrellata di immagini che la immortalano sorridente mentre scopre di essere incinta e mentre lo annuncia a familiari e amici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rose Villain è incinta, l’annuncio sui social con un dolcissimo video. E la canzone per il figlio

