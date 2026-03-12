Rose Villain e la splendida notizia condivisa sui social

Rose Villain ha annunciato sui social di essere in attesa di un bambino. La cantante ha condiviso un messaggio che parla di una notizia speciale, senza entrare nei dettagli, lasciando intuire la presenza di un cambiamento importante nella sua vita. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, creando entusiasmo tra coloro che seguono la sua carriera e la sua vita privata.

La notizia di Rose Villain incinta ha scosso il mondo della musica, con un annuncio poetico che nasconde un dettaglio dolcissimo sul futuro della coppia Rose Villain diventerà mamma. La cantante milanese, tra le voci più riconoscibili della nuova scena pop, ha scelto un annuncio intimo e poetico per condividere con il suo pubblico uno dei momenti più importanti della sua vita. La rivelazione è arrivata nella mattinata dell’11 marzo attraverso un video pubblicato sui social, dove l’artista appare con il pancione accanto al marito e produttore Andrea Ferrari, conosciuto nel panorama musicale come Sixpm. Le immagini scorrono come pagine di un diario privato che improvvisamente si apre al mondo: la scoperta della gravidanza, la prima ecografia, l’emozione dell’annuncio ai familiari. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

