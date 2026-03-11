Rose Villain annuncia la gravidanza | l’emozionante video sui social

La cantante milanese Rose Villain, il cui vero nome è Rosa Luini, ha condiviso sui social un video in cui annuncia di aspettare il suo primo figlio. La notizia riguarda anche il marito, il produttore musicale noto come Sixpm, che è anche il padre del bambino. La cantante ha pubblicato il video per comunicare questa novità ai suoi follower.

La cantante milanese Rose Villain, all’anagrafe Rosa Luini, aspetta il suo primo figlio insieme al marito Andrea Ferrara, noto produttore musicale con il nome d’arte Sixpm. La notizia è stata condivisa sui social con un video molto emozionante pubblicato su Instagram, in cui l’artista mostra con orgoglio il pancione. Da qualche giorno circolavano indiscrezioni su una possibile gravidanza, ma la conferma è arrivata direttamente dalla cantante. Nel filmato, Rose appare felice mentre passeggia su una spiaggia caraibica con un abito aderente che mette in evidenza il pancione. Le immagini raccontano anche alcuni momenti molto intimi, la scoperta della gravidanza, l’abbraccio commosso con il marito e la reazione di amici e familiari alla notizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

