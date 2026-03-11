Famiglia nel bosco Romina Power difende Catherine | Come osano separare una mamma dai suoi figli?

Romina Power interviene sulla vicenda della famiglia nel bosco, difendendo Catherine e chiedendo come sia possibile separare una madre dai suoi figli. La cantante si è espressa pubblicamente, sottolineando l’importanza dei legami familiari e criticando le decisioni prese in questa situazione. La sua posizione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino la vicenda, senza aggiungere altri dettagli o approfondimenti.

Romina Power prende le parti di Catherine Birmingham e si immedesima nella mamma della famiglia nel bosco. La cantante 74enne ha deciso di dire la sua sulla vicenda di Palmoli, con un post in cui si è messa nei panni della donna allontanata dalla struttura che ospita i figli da circa quattro mesi. “Negli anni ‘60 io e Al Bano eravamo la famiglia nel bosco” ha scritto, raccogliendo tanti consensi ma anche qualche critica, tra cui quelle di Selvaggia Lucarelli. Il post di Romina Power sulla famiglia nel bosco Romina Power è intervenuta dal suo profilo social sulla vicenda della famiglia nel bosco esprimendo la sua vicinanza a Catherine Birmingham e riportando la sua esperienza, che secondo quanto racconta non sarebbe tanto diversa da quello che avrebbe vissuto all’epoca del matrimonio con Al Bano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

