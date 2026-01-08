Roma Friedkin resta a Trigoria fino a fine mercato

Ryan Friedkin ha annunciato la sua permanenza a Trigoria fino alla fine del mercato invernale. La decisione evidenzia il sostegno della proprietà al club e alla squadra, confermando l’impegno monitorato nel percorso di crescita della Roma. La presenza del proprietario negli ultimi giorni di mercato rappresenta un segnale chiaro di vicinanza e attenzione alle esigenze del club in questa fase della stagione.

Segnale diretto dalla proprietà. Ryan Friedkin ha deciso di restare a Trigoria fino alla chiusura della sessione invernale di mercato per ribadire il sostegno al club e alla guida tecnica. La scelta, maturata dopo i confronti delle ultime ore, va nella direzione di rafforzare la presenza della proprietà accanto a Gian Piero Gasperini, evitando che l'allenatore si senta isolato in una fase delicata. Un messaggio chiaro anche verso l'ambiente: la linea è condivisa e la proprietà è coinvolta in prima persona. Il segnale arriva mentre la Roma lavora per accelerare le operazioni compatibili con i paletti finanziari.

