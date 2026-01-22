Bloccato in casa dalla sosta selvaggia | Paghiamo passo carrabile per un servizio inesistente

A Brindisi, molti residenti continuano a sostenere i costi del passo carrabile, nonostante il servizio sia ormai inesistente. La sosta selvaggia e la mancanza di vigilanza rendono difficile l’accesso alle proprie proprietà, creando disagio e confusione tra i cittadini. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per garantire il rispetto delle regole e un servizio efficace.

BRINDISI - Mentre i cittadini si trovano costretti a pagare regolarmente la tassa relativa al passo carrabile, il servizio, di fatto, non esiste più. La vicenda, emersa dalla segnalazione di un residente di via Imperatore Costantino a Brindisi, mette in luce una situazione di disagio che si.🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Altro giro, altra corsa fermata: ancora un autobus bloccato dalla sosta selvaggia a Cisanello Leggi anche: Auto sul marciapiede e passo carrabile bloccato in via Santa Maria dell’Arco: l’inciviltà che diventa ostacolo per tutti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Incendio in un appartamento in via Pietro Nenni, inquilino bloccato in casa: vigili del fuoco sul posto con autoscala; Bolzano, 39enne bloccato sulle scale a due passi da casa della ex | 13 gennaio; Truffa un'anziana invalida, 22enne bloccata in treno a Milano: ha convinto la vittima a far uscire il marito di casa e a lanciare dalla...; Bolzano, viola il divieto di avvicinamento e va sotto casa della ex: arrestato 39enne. Bloccato sulle scale a due passi da casa della exProprio sulle scale del condominio, come detto, la polizia ha bloccato l’uomo, un cittadino italiano di 39 anni, gravato da precedenti e residente in Bassa Atesina: dopo tutte le formalità di rito in ... trentotoday.it Picchiata e costretta a indossare il velo. La polizia arresta il compagno 23enne e lei racconta l’inferno vissuto in casaIl giovane è stato bloccato mentre prendeva a calci e pugni il portone per farsi aprire dalla donna . Che ha confidato agli agenti di essere stata obbligata anche ad avere rapporti sessuali contro la ... msn.com Radio1 Rai. . #Calcio #ChampionsLeague amara per l’Inter, sconfitta in casa 3-1 dagli inglesi dell'Arsenal, e Napoli, bloccato sull'1-1 dal Copenaghen. Stasera #AtalantaAthletic e #JuveSLB. #InterArsenal nel racconto dell’inviato #GR1 Francesco Repice - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.