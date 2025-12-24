Sosta selvaggia in via Vernieri | mezzo dei vigili del fuoco bloccato

Disagi alla circolazione e rischi per la sicurezza pubblica si sono registrati oggi pomeriggio a Salerno, intorno alle ore 16:30, in via Vernieri. La presenza di numerose auto in sosta vietata ha causato il blocco del traffico a pochi passi dal presidio locale del 118, compromettendo la viabilità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Pappagallo bloccato su un albero a Casamassima: salvataggio dei vigili del fuoco Leggi anche: Cavallo bloccato nel fango, salvataggio dei vigili del fuoco. Interviene anche l’elicottero La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Metro Duomo-Vernieri, sosta selvaggia di moto e auto nello stallo riservato ai disabili. Sosta selvaggia in via Vernieri: mezzo dei vigili del fuoco bloccato - Automobilisti costretti a manovre pericolose per uscire dall'ingorgo ... salernotoday.it

