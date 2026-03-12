Roma Tra visibile e invisibile | la pittura spirituale di Luigi Salvatori dal 14 al 22 Marzo alla Fondazione Amedeo Modigliani

A Roma, dal 14 al 22 marzo, alla Fondazione Amedeo Modigliani, si terrà una mostra dedicata alla pittura spirituale di Luigi Salvatori. L’esposizione presenterà le sue opere, che si caratterizzano per un equilibrio tra elementi visibili e invisibili, offrendo uno sguardo sulla sua interpretazione artistica. L’evento coinvolgerà il pubblico e gli appassionati di arte contemporanea.

ROMA si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo nel panorama dell’arte contemporanea. Dal 14 al 22 Marzo 2026, negli spazi della Fondazione Amedeo Modigliani nel cuore di Trastevere a Roma, sarà allestita la mostra “Il creato e l’uomo nel desiderio dell’invisibile”, personale del pittore Luigi Salvatori. L’esposizione sarà inaugurata Sabato 14 Marzo alle ore 16:30 con una conferenza aperta al pubblico, alla presenza dell’artista e di numerosi rappresentanti del mondo istituzionale e culturale. L’apertura sarà arricchita da un momento musicale affidato al pianista e direttore d’orchestra Ymar Caguing. Interverranno all’incontro: Nato a Palestrina nel 1951, Luigi Salvatori è tra le personalità più significative della pittura italiana contemporanea. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

