FONDAZIONE LUIGI BON | 14 marzo spettacolo immersivo Moto Contrario con il Quartetto Indaco

La stagione 20252026 della Fondazione Luigi Bon propone un nuovo evento immersivo al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto, organizzato dall’Associazione di Promozione Culturale RiMeMuTe. Sabato 14 marzo alle 20.00 protagonista sarà il Quartetto Indaco – ensemble formato da Eleonora Matsuno (violino), Ida di Vita (violino), Jamiang Santi (viola) e Cosimo Carovani (violoncello) – assieme alle attrici e voci recitanti Serena Costalunga e Nicoletta Oscuro, nel progetto immersivo e multisensoriale dal titolo Moto Contrario. I biglietti per l’evento sono acquistabili alla biglietteria del teatro oppure online sul circuito Vivaticket. 🔗 Leggi su Udine20.it

