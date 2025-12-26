Ieri in Campania | bambino ferito da un colpo d’arma da fuoco

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 25 dicembre 2025. Avellino – Ancora una truffa consumata durante le festività natalizie, quando maggiore è il flusso di acquisti attraverso il web e, probabilmente, meno alta è la guardia contro le possibili insidie che si nascondono in rete. ( LEGGI QUI ) Benevento – Torna in totale libertà C.M., 48 anni di Arpaia, imputato per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre. La Corte d'Appello di Napoli, accogliendo le tesi difensive dell'avvocato Vittorio Fucci, ha infatti revocato l'ultima misura cautelare ancora in vigore, il divieto di dimora nel comune di Arpaia.

Bimbo di 7 anni colpito al braccio da un proiettile in piazza alla vigilia di Natale: portato in ospedale - I genitori lo hanno portato al pronto soccorso, la ferita d'arma da fuoco ha fatto scattare i controlli della polizia ... today.it

Bambino ferito da un proiettile, non è grave - Il piccolo è stato trasportato dai genitori al Santobono da Pomigliano d'Arco, dove sarebbe stato colpito a un braccio mentre era in piazza ... rainews.it

