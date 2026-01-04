Ragazzo ferito da un colpo d' arma da fuoco paura a Scafati

Nella notte a Scafati, un giovane è stato ferito al torace in seguito a uno scontro a fuoco. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, che stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. La situazione rimane sotto controllo, mentre si cerca di ricostruire la dinamica dell’episodio e identificare i responsabili.

Spari nella notte a Scafati, giovane ferito al torace. Sull'episodio indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. L'episodio si sarebbe verificato la notte scorsa, intorno alle 00.30.La dinamicaA restare ferito un 21enne, colpito da un proiettile di piccolo calibro mentre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ragazzo ferito da un colpo d'arma da fuoco, paura a Scafati Leggi anche: Ieri in Campania: bambino ferito da un colpo d’arma da fuoco Leggi anche: Cacciatore ferito all’addome da un colpo di arma da fuoco: è grave Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Spari contro la finestra di un'abitazione, ferito 46enne; Un giovane trovato morto in un campo a Mira; Ferito a colpi di pistola il fratello di Pisacane: paura nella notte; Un 16enne è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco la notte di Natale. Cadavere con ferita alla tempia trovato in un fossato: si indaga per omicidio - Il corpo senza vita di un ragazzo tra i 25 e i 30 anni è stato scoperto in un’area agricola del Veneziano. msn.com

Trovato morto un ragazzo a Mira: la ferita da arma da fuoco e le indagini - Al momento nessuna ipotesi sulle cause del decesso è stata esclusa dalle autorità che stanno indagando sull'accaduto ... notizie.it

Corpo senza vita di un ragazzo trovato nei campi: ha una ferita d'arma da fuoco alla tempia - 30 anni, è stato trovato stamani in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia. msn.com

Un 24enne è morto, ed un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito, in un incidente che si è verificato all’alba in provincia di Lecce #lutto #Tragedia #IncidenteStradale - facebook.com facebook

Il drammatico racconto del padre di un ragazzo rimasto ferito a #CransMontana x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.