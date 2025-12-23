Nella provincia di Napoli, le forze di polizia hanno sequestrato tre milioni di prodotti contraffatti e non sicuri, denunciando 48 persone. L’operazione, parte di un piano di controlli straordinari, ha riguardato articoli privi di etichettatura conforme e, in alcuni casi, falsificati. L’intervento mira a tutelare la sicurezza dei consumatori e a contrastare il mercato illecito di prodotti contraffatti.

Tempo di lettura: 2 minuti Tre milioni di articoli non sicuri – privi di etichettatura conforme e, in alcuni casi, contraffatti – sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Napoli nell’ambito di un piano straordinario di controlli che ha riguardato l’intera provincia di Napoli. Al termine delle verifiche 62 persone sono state segnalate alla Camera di Commercio per la violazioni del Codice del Consumo mentre per altre 48 è scattata la denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie, a vario titolo, per i reati di contraffazione, frode in commercio e ricettazione. Tra i prodotti sequestrati, figurano giocattoli, peluche, calze della Befana, decorazioni, addobbi e lucine natalizie, abbigliamento e articoli in pelle, nonché magliette con loghi di squadre di calcio, prodotti per la cura della persona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sequestrati a Napoli tre milioni di prodotti contraffatti: 48 persone denunciate

