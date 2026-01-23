Nella cornice delle iniziative di sicurezza a Roma, sono stati sequestrati 11.000 articoli contraffatti e un individuo è stato fermato per spaccio. Inoltre, è stato prevenuto un tentativo di furto presso un negozio di tabacchi. Questi interventi fanno parte delle azioni proseguite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, volte a garantire maggiore tutela e ordine nel territorio.

Proseguono le attività di contrasto alla microcriminalità nel territorio romano, ulteriormente intensificate a seguito delle decisioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel quartiere di Torre Maura, durante un servizio di pattugliamento notturno, i militari del Gruppo Pronto Impiego Roma hanno sventato un furto ai danni di una tabaccheria. I responsabili avevano appena sottratto denaro contante, generi di monopolio e altri beni. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla titolare dell’esercizio commerciale, mentre un cittadino tunisino è stato arrestato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: sequestrati 11.000 articoli contraffatti, fermato 1 spacciatore e sventato furto in tabacchi

Roma: controlli nell’area Termini, sequestrati 6 milioni di articoli contraffatti e sanzioniNell’ambito di un controllo nell’area di Termini a Roma, le forze dell’ordine, con particolare attenzione ai finanzieri del Comando provinciale, hanno sequestrato oltre sei milioni di articoli contraffatti.

Radio DolceMusica by ITR. . ROMA 22/01/2026 – SEQUESTRATI ARTICOLI DI CARNEVALE NON SICURI Sequestrati oltre un milione di articoli e addobbi di carnevale non sicuri dagli uomini della Guardia di Finanza di Roma. Denunciate due persone. #ITR - facebook.com facebook

#GdiF #Roma: sequestrati oltre un milione di articoli e addobbi di carnevale non conformi alla normativa comunitaria e nazionale, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Denunciati due cittadini di nazionalità cinese. #NoiconVoi x.com