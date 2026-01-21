Centocelle rimossi i sigilli dalla futura moschea Il municipio | Vigileremo sui lavori

Sono stati rimossi i sigilli dalla futura moschea di Centocelle, in piazza delle Camelie. L’operazione, confermata dal presidente del municipio V, Mauro Caliste, è avvenuta per decisione del magistrato. Il municipio ha annunciato che continuerà a vigilare sull’andamento dei lavori, assicurando il rispetto delle normative e delle procedure previste. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione e monitoraggio sulla realizzazione dell’opera.

