Centocelle rimossi i sigilli dalla futura moschea Il municipio | Vigileremo sui lavori
Sono stati rimossi i sigilli dalla futura moschea di Centocelle, in piazza delle Camelie. L’operazione, confermata dal presidente del municipio V, Mauro Caliste, è avvenuta per decisione del magistrato. Il municipio ha annunciato che continuerà a vigilare sull’andamento dei lavori, assicurando il rispetto delle normative e delle procedure previste. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione e monitoraggio sulla realizzazione dell’opera.
Rimossi i sigilli dalla futura moschea di Centocelle in piazza delle Camelie. La notizia, annunciata sui social dall’associazione “MuRo 27 - Musulmani per Roma 2027”, è stata confermata a RomaToday dal presidente del municipio V, Mauro Caliste: “Abbiamo appreso che, per decisione del magistrato.🔗 Leggi su Romatoday.it
Le voci pro pal fuori dalla moschea di Centocelle: “Viva le rivoluzione, Hamas è resistenza”Nelle vicinanze della moschea di Centocelle a Roma si sono verificate alcune affermazioni di sostegno a Hamas e alla causa palestinese.
Leggi anche: Dal Pigneto a Centocelle: 400 nuovi alberi in arrivo nel municipio V
Centocelle, rimossi i sigilli dalla futura moschea. Il municipio: Vigileremo sui lavoriRimossi i sigilli dalla futura moschea di Centocelle in piazza delle Camelie. La notizia, annunciata sui social dall’associazione MuRo 27 - Musulmani per Roma 2027, è stata confermata a RomaToday ... romatoday.it
Prosegue il percorso per l’ampliamento del parco archeologico di #Centocelle. Nell’articolo di RomaToday il commento dell’Amministrazione capitolina e municipale #AnnucciAssessore #CalistePresidente #MunicipioRomaV - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.