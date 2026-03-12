Roma Più libri più liberi 2026 | rinnovata la squadra culturale per la 25ª edizione

A Roma si avvicina la 25ª edizione di Più libri più liberi, la fiera dedicata alla piccola e media editoria indipendente, che si terrà alla Nuvola dell’EUR dal 4 all’8 dicembre 2026. La manifestazione coinvolgerà autori, editori e lettori, offrendo uno spazio di incontro e confronto tra le diverse realtà del settore. La squadra culturale che organizza l’evento è stata recentemente rinnovata.

La 25ª edizione di Più libri più liberi, fiera del libro per la piccola e media editoria indipendente, animerà la Nuvola dell'EUR a Roma dal 4 all'8 dicembre 2026. Dopo le polemiche dell'edizione 2025, segnata da critiche su sovraffollamento e gestione del programma, il progetto culturale ora si rinnova e rafforza con due romani DOC: lo scrittore Paolo Di Paolo e il giornalista Giorgio Zanchini. Sono inoltre in arrivo nuove risorse per la sezione ragazzi e linguaggi della contemporaneità. L'evento, promosso dall' Associazione Italiana Editori (AIE), evolve pur restando fedele alle origini. Oggi mira quindi a incentivare l'ascolto degli editori per amplificare visibilità, networking e crescita, con un programma che rifletta la diversità dei loro cataloghi.