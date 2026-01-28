Il parlamento svizzero ha criticato duramente l’Italia per i toni usati a seguito dell’inchiesta sulla tragedia di Le Constellation a Crans-Montana. I politici svizzeri considerano inaccettabili le parole di Roma e chiedono un atteggiamento più rispettoso. La tensione tra i due paesi cresce, mentre le polemiche si infiammano in modo sempre più acceso.

Negli ultimi giorni, il clima diplomatico tra Italia e Svizzera si è ulteriormente surriscaldato, dopo le polemiche scaturite dall’inchiesta sulla tragedia di Le Constellation a Crans-Montana. L’incendio, verificatosi la notte di Capodanno, ha provocato la morte di 40 giovani, sei dei quali di nazionalità italiana, mentre oltre un centinaio hanno riportato ustioni gravi. La liberazione su cauzione del titolare del locale, Jacques Moretti, ha scatenato reazioni forti a Roma, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani che hanno duramente criticato la gestione dell’indagine da parte della Procura del Vallese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, il parlamento federale svizzero contro l’Italia: “Inaccettabili i toni di Roma”

I parlamentari svizzeri si scagliano contro l’Italia.

A seguito delle dichiarazioni del presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin sulla vicenda di Crans-Montana, le famiglie delle vittime esprimono il loro disappunto e apprezzano la posizione italiana.

