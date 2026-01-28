I parlamentari svizzeri criticano duramente le dichiarazioni italiane sull’inchiesta di Crans-Montana. Tutti i rappresentanti politici in Svizzera si sono fatti sentire, respingendo le affermazioni di Roma. Le parole usate sono state forti:

Parlamentari svizzeri di tutto l'arco politico hanno criticato le prese di posizione italiane in merito all'inchiesta di Crans-Montana. E' quanto sottolinea "Radio Télévision Suisse" in un articolo con un collage di dichiarazioni di vari esponenti politici. Secondo la socialista Jessica Jaccoud si tratta di "minacce davvero significative allo stato di diritto" davanti alle quali la Svizzera "deve rimanere molto ferma" in quanto "la separazione dei poteri non è solo qualcosa che ci fa comodo ma è un principio fondamentale dello stato di diritto". Secondo Mauro Poggia, esponente del Movimento dei Cittadini Ginevrini "sostenere che la giustizia non viene applicata correttamente e che l'Italia dovrebbe intervenire per aiutarci a fare giustizia è un insulto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "I toni di Roma sono inaccettabili". Crans-Montana, Svizzera contro Italia

Il parlamento svizzero ha criticato duramente l’Italia per i toni usati a seguito dell’inchiesta sulla tragedia di Le Constellation a Crans-Montana.

I parlamentari svizzeri si scagliano contro l’Italia.

