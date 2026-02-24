Ossa umane nel lago | forse sono i resti di Sergio Tamburini

Le ossa trovate nel lago sono probabilmente i resti di Sergio Tamburini, scomparso circa cinquant'anni fa. La scoperta è avvenuta durante lavori di bonifica nel fondale, che hanno portato alla luce frammenti ossei. La vicenda, rimasta irrisolta per anni, torna di attualità con questo ritrovamento, alimentando nuove ipotesi sulle circostanze della scomparsa. La zona viene ora sottoposta a ulteriori esami per chiarire la natura di quei resti.

Il 37enne morì oltre mezzo secolo fa in un incidente mentre era alla guida di un camion dell'Arcese Trasporti che si inabissò tra Torbole e Malcesine. Era padre di tre figli Un cold case affiora dalle acque del lago e riapre una vicenda vecchia di mezzo secolo che riguarda l'Alto Garda trentino. Tutto è partito dal ritrovamento di ossa umane fatto da un sub in un punto dove più di cinquant'anni fa un camion precipitò negli abissi, con due persone che persero la vita. Secondo quanto si apprende finora, i resti potrebbero appartenere a Sergio Tamburini, padre di tre figli di Arco e autista dell'azienda Arcese Trasporti, tragicamente scomparso la sera del 26 maggio 1973, all'età di 37 anni.